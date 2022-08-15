Останнім часом в інтернеті все більше ширяться картини, створені штучним інтелектом. І доки одні ним активно користуються, інші так і не зрозуміли, що ж це таке.

#Букви розповідають, що це таке.

Цей проєкт належить американському вченому Девіду Хольцу. Йому всього 33 роки, і він – випускник факультету прикладної математики Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл. Хольц у студентстві вивчав алгоритми нейровізуалізації, попрацював у R&D центрі NASA, зокрема із технологією LiDAR. У нього за плечима – чимало проєктів, і саме його нейромережа Midjourney генерує зображення та картинки за текстовим запитом.

Проєкт викликав хвилю хайпу по всьому світу – зараз нейромережею користуються як професійні художники, так і звичайні люди.

Самі творці Midjourney описують проєкт як незалежну дослідницьку лабораторію, яка вивчає нові способи мислення, а також – розширює творчі здібності людства.

Проєкт виник у лютому 2022 року, його команда зараз заледве перевищує 10 осіб. Усі вони, разом із Девідом Хольцем і великою кількістю консультантів займаються дизайном, людською інфраструктурою та штучним інтелектом.

Як створити картинку?

1. Заведіть обліковий запис у Discord.

2. Зайдіть на сайт Midjourney та натисніть Join the beta. Вас одразу перекине в Discord, де потрібно буде приєднатися до каналу.

3. Виберіть в меню ліворуч кімнату newbies, впишіть у чаті /imagine і вбийте англійською мовою свій запит.

Приклади зображень

Так нейромережа бачить “бавовну” в окупованому Криму:

Так – перемогу України:

А це, наприклад, бик-баклажан:

Midjourney – не єдина нейромережа, здатна генерувати зображення на основі текстових запитів. Її попередниками були OpenAI DALL-E та Google Imagen.

Різниця між ними в тому, що раніше до тих нейромереж був обмежений доступ. А тут може спробувати кожен охочий.