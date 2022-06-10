Про це він повідомив в інтерв’ю “Укрінформу”.

За його словами, Польща робить усе можливе, аби країни-союзниці “не зійшли з дистанції” та продовжували підтримувати Україну в російсько-українській війні. Проте, він наголосив: “треба розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць”.

Посол впевнений, що Росія свідомо та цілеспрямовано створила ситуацію, коли союзники тиснутимуть з метою піти їй на поступки. Ціхоцький додав, що наявність розмов “щодо збереження обличчя” означають байдужість деяких держав до тимчасово окупованих територій України.

“Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї”, — сказав посол Польщі.