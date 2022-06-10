Про це він повідомив в інтерв’ю “Укрінформу”.

За його словами, Польща робить усе можливе, аби країни-союзниці “не зійшли з дистанції” та продовжували підтримувати Україну в російсько-українській війні. Проте, він наголосив: “треба розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць”.

Посол впевнений, що Росія свідомо та цілеспрямовано створила ситуацію, коли союзники тиснутимуть з метою піти їй на поступки. Ціхоцький додав, що наявність розмов “щодо збереження обличчя” означають байдужість деяких держав до тимчасово окупованих територій України.