Про це він повідомив в інтерв’ю “Укрінформу”.
За його словами, Польща робить усе можливе, аби країни-союзниці “не зійшли з дистанції” та продовжували підтримувати Україну в російсько-українській війні. Проте, він наголосив: “треба розуміти, що ми не в центрі уваги багатьох столиць”.
Посол впевнений, що Росія свідомо та цілеспрямовано створила ситуацію, коли союзники тиснутимуть з метою піти їй на поступки. Ціхоцький додав, що наявність розмов “щодо збереження обличчя” означають байдужість деяких держав до тимчасово окупованих територій України.
“Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї”, — сказав посол Польщі.
- Також президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну – це “історична та фундаментальна помилка Путіна”. Водночас він закликав “не принижувати” Росію через війну.
- Окрім цього, очільниця естонського уряду Кая Каллас заявила, що під час зустрічі лідерів Європейського Союзу у Брюсселі відбулась “дуже гостра дискусія” щодо доцільності телефонних перемовин із президентом РФ Володимиром Путіним.