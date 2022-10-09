Про це повідомив президент у своєму Telegram-каналі.
Глава держави наголосив, що російські окупанти знову завдали нещадних ударів по мирних людях. Секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв зазначав, що відомо про 17 загиблих. Зокрема 49 постраждалих направили до лікарні, серед них є шість дітей.
“Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми”, — наголосив Зеленський.
Внаслідок атаки постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. Попередньо відомо про п’ять зруйнованих приватних будинків і близько 40 зазнали руйнувань. Також було зруйновано під’їзд у багатоквартирному будинку.
На місцях працювали комунальники, але людей не вистачало.
- Ввечері 8 жовтня російські військові здійснили удар по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура міста.
- Вранці 7 жовтня окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.