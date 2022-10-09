Президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська РФ обов'язково відповідатимуть за ракетні удари по Запоріжжю у ніч на 9 жовтня. Внаслідок атак попередньо відомо про понад десять загиблих.

Про це повідомив президент у своєму Telegram-каналі.

Глава держави наголосив, що російські окупанти знову завдали нещадних ударів по мирних людях. Секретар Запорізької ОВА Анатолій Куртєв зазначав, що відомо про 17 загиблих. Зокрема 49 постраждалих направили до лікарні, серед них є шість дітей.

“Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми”, — наголосив Зеленський.

Внаслідок атаки постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. Попередньо відомо про п’ять зруйнованих приватних будинків і близько 40 зазнали руйнувань. Також було зруйновано під’їзд у багатоквартирному будинку.

На місцях працювали комунальники, але людей не вистачало.