Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні "карантину вихідного дня" діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.

Таку заяву очільник Уряду зробив у п’ятницю, 13 листопада, під час селекторної наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19.

У нараді брали участь також міністри.

Шмигаль зазначив, що на вихідних низка закладів підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. У зв’язку з цим він наголосив, що мери міст не мають повноважень робити винятки для об’єктів, внесених до переліку.

“У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних”, – заявив Шмигаль.

Він дав доручення головам ОДА скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби “для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що біля великих торгових об’єктів на вихідних чергуватимуть представники Національної поліції.

Держпродспоживслужбі і Національній поліції було доручено здійснювати перевірки дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах і на продуктових ринках.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. В цей час в Україні буде дозволено працювати тільки аптекам, продуктовим магазинам, АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.

Водночас місцева влада в деяких містах України відмовляється впроваджувати введений Кабміном “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.

Про відмову, зокрема, заявила влада Львова, Рівного, Одеси, Слов’янська, Черкас, Мукачева, Тернополя, Краматорська.