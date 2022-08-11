Внаслідок російського обстрілу ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.
Станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Також серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. В “Енергоатомі” заявили, що залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.
Наразі український персонал станції намагається забезпечити ядерну та радіаційну безпеки, а також ліквідувати наслідки пошкоджень.
Нагадаємо, що ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Втім, Запорізька АЕС продовжує працювати й виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.
“Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу”, — йдеться в повідомленні.
- Попри нещодавні обстріли з боку російських військових, замінування та окупацію Запорізької АЕС, Міжнародне агентсто з атомної енергії (МАГАТЕ) не вбачає ядерної небезпеки на станції.
- Натомість США підтримуватимуть Україну у врегулюванні ситуації на Запорізькій АЕС. У Держатомрегулюванні обговорили із заступником голови місії у посольстві США в Україні ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
- Росія попросила скликати на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН через начебто “обстріл Україною Запорізької атомної електростанції”.