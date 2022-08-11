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Внаслідок російського обстрілу ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист

Періодичні обстріли Запорізької АЕС російськими військами минулого тижня спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, що спричинило відключення одного із трьох працюючих. 

Четвер, 11 серпня 2022, 11:19
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Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

Станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Також серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. В “Енергоатомі” заявили, що залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

Наразі український персонал станції намагається забезпечити ядерну та радіаційну безпеки, а також ліквідувати наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, що ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Втім, Запорізька АЕС продовжує працювати й виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

“Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу”, — йдеться в повідомленні.

Теги: війна, Енергоатом, ЗАЕС, Запорізька АЕС, радіаційна загроза, російсько-українська війна, Ядерна загроза

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