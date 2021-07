Про це інформує видання The Verge.

Продовження екранізації романів Анджея Сапковського стане доступним на платформі 17 грудня цього року.

Сезон складатиметься з восьми серій. Netflix вже представив назви семи з них, за винятком останньої.

Фільмування другого сезону відбувалося на локаціях у Великій Британії (загалом були задіяні 15 локацій, 89 акторів і 1200 членів команди). Протягом року зйомки кілька разів призупиняли через пандемію коронавірусу COVID-19.

Нові епізоди розкажуть про взаємини головного героя Геральта та принцеси Цірілли, а також про навчання юної відьмачки.

Переконаний, що Йенніфер загинула в битві при Соддені, Геральт приведе Ціріллу в найбезпечніше місце, яке він знає, – в будинок свого дитинства Каєр Морхен. Він повинен захистити дівчину від таємничої сили, якою вона володіє всередині.

Також у серіалі з’являться нові персонажі у виконанні Аджоа Андо (“Бріджертони”), Кіма Бодніа (“Вбиваючи Єву”), Ліз Карр (“Безмовний свідок”), Кевіна Дойла (“Абатство Даунтон”), Кріса Фултона (“Бріджертони”) та інших.

Серед режисерів серіалу – Стівен Сурджик (“Академія Амбрелла”), Сара О’Горман (“Прокляті”), Ед Базалджетт (“Останнє королівство”) і Луїз Хупер (“Обман”).

Як відомо, серіал “Відьмак” заснований на циклі фентезі-книг польського письменника Анджея Сапковського. Головним героєм є Геральт з Рівії – мисливець за монстрами, котрий піддався в дитинстві серії мутацій.

Прем’єра серіалу відбулася у грудні 2019 року на сервісі Netflix.

What you’ve all been waiting for, Witcher family. Here’s the first teaser trailer for Season 2, premiering December 17 on @netflix. #WitcherCon pic.twitter.com/TT4yYttA5F

— The Witcher (@witchernetflix) July 9, 2021