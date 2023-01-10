Про це інформує пресслужба Держатомрегулювання з посиланням на слова в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олега Корікова.
За його словами, головна мета цих місій – моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках в умовах війни.
Відтак, перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
Олег Коріков наголосив, що МАГАТЕ погодилося із пропозицією української сторони, і найближчим часом постійні моніторингові місії Агентства будуть розгорнуті на всіх українських АЕС.
Також він нагадав, що 23 листопада внаслідок ракетної атаки всі енергоблоки українських АЕС були відключені – спрацював аварійний захист.
Варто зазначити, що 7 січня 2023 року на ВП “Рівненська АЕС” було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Перевірку здійснено інспекторами МАГАТЕ за участі інспектора Держатомрегулювання. У відомстві зазначили, що мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів. За результатами перевірки, зауважень з боку інспекторів немає.
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