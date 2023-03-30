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«Незаконне збагачення»: у САП розслідують справу проти заступника голови ОП Смирнова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу та розпочала розслідування відносно заступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова за статтею 368-5 ККУ "незаконне збагачення". Кримінальне провадження відкрито 15 березня.

Четвер, 30 березня 2023, 21:44
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Про це стало відомо з ухвали ВАКС від 16 березня.

28 лютого ГО “Антикорупційна правозахисна рада” скерувала заяву про вчинення корупційних злочинів Смірновим до САП. Не отримавши відповіді, звернулася у ВАКС через “бездіяльність уповноважених осіб САП ОГП”.

Водночас вже 16 березня у відкритому судовому засіданні Вищого антикорупційного суду слідчий суддя становив, що 15 березня уповноважені особи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою скаржника та розпочали досудове розслідування.

Тож ВАКС, розглянувши заяву, закрив справу, оскільки за день до засідання САП зареєстрував провадження щодо Смирнова.

У витягу з ЄРДР мовиться про те, що Смирнов набув активів, вартість яких суттєво перевищує його законні доходи, документи опублікувала ГО.

Також САП визначила групу прокурорів, які розслідують цю справу.

Джерело: ГО “Антикорупційна правозахисна рада”

Джерело: ГО “Антикорупційна правозахисна рада”

Зауважимо, 15 лютого журналіст “Української правди” Михайло Ткач опублікував розслідування щодо Ігора Смирнова, брата заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова, та його покупок елітної нерухомості, вартість якої є значно нижчою за ринкову.

Як повідомив журналіст, минулого року Ігор Смирнов придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, автомобілі Volkswagen Multivan, BMW та мотоцикл. Апартаменти, ділянку та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в 80-90%.

#Букви перевірили інформацію Михайла Ткача – і знайшли ще одне паркомісце, придбане в середині грудня 2021 року також у Києві.

1 липня 2022 року Ігор Смирнов купив нові апартаменти в елітній новобудові Avalon 37 площею 100 кв. м. Їхня ринкова ціна – близько 6 млн грн, у договорі купівлі-продажу вказується ціна об’єкта в 1,16 млн гривень.

У вересні минулого року брат Смирнова придбав земельну ділянку площею 10 соток у селі Поляна Закарпатської області за 10,6 тисячі гривень, хоч ринкова ціна 1 сотки у цьому селі сягає 3 тисячі доларів.

Також Ігор Смирнов купив авто Volkswagen Transporter 2021 року (ціна – 80 тисяч доларів), і BMW (30 тисяч доларів) та мотоцикл, вартістю 15 тисяч гривень.

Названі Михайлом Ткачем об’єкти дійсно належать особі, на ім’я Смирнов Ігор Миколайович, проте вартість їх придбання не зазначається та відома лише з інформації, що була оприлюднена “Українською правдою”.

Андрій Смирнов у Facebook звинуватив журналіста Михайла Ткача у тому, що він не оприлюднив всю розмову ні з топчиновником, ані з його братом. Інтерес у проведенні цього розслідування Смирнов приписує колишнім політикам. Він наголосив, що у житті брата участі не бере.

Раніше голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що слова заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова про затверджений Етичною радою список кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя могли зашкодити судовій реформі в Україні.

Теги: прокурори, заява, корупційні злочини, кримінальне провадження, незаконне збагачення, САП, ухвала, Смирнов

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