Після видачі ордера МКС на арешт російського президента заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що тепер Путіна можуть судити заочно. Водночас така заява суперечить Статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляють #Букви.

Смирнов зауважив, що фактично Путіну звинувачення вже пред’явлено.

Щобільше, він зазначив “Українським новинам”, що ордер на арешт Путіна означає, що світ завдав потужного удару по високопосадовцях країни-агресора.

“Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значення персонального імунітету посадових осіб РФ”, – та додав, що “тепер його (Путіна) можуть судити заочно”.

Проте ч.1 ст. 63 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду зазначає, що обвинувачений повинен бути присутнім на судовому розгляді.

І лише ч.2 передбачається продовження розгляду справи без обвинуваченого – у разі, якщо він продовжує порушувати процес судового розгляду. Водночас перелічені заходи вживаються “лише за виняткових обставин, після того, як інші альтернативні розумні заходи виявились недостатніми, та лише впродовж такого періоду часу, який чітко вимагається”.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.