Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов втручався у слідство, тиснувши на Генеральну прокуратуру, щоби засудити одеського активіста Сергія Стерненка у справі про його самозахист.

Про це повідомив сам Стерненко у Telegram, поширивши відповідне відео зі свідченнями прокурора Андрія Радіонова, який у 2020 році займався справою Стерненка.

У 2020 році Андрій Радіонов очолював групу прокурорів у справі Стерненка, якого звинувачують в умисному вбивстві. Тоді Родіонов відмовився підписувати підозру активісту. Після чого його вивели зі штату та передали справу іншому прокурору.

Під час допиту в Одеському суді Радіонов як свідок заявив, що розслідування було неповним та упередженим, а підозра сфабрикованою: “Наскільки мені відомо, [Олексій] Симоненко [тодішній заступник ексгенпрокурорки Ірини Венедіктової] казав, що це вказівка від заступника голови Адміністрації президента Смірнова”, – сказав Радіонов.

Також у коментарі “5 каналу” Стерненко повторив, що Радіонов “повідомив про тиск на Офіс генпрокурора з боку заступника голови Адміністрації президента України Єрмака – Смірнова, за вказівкою якого матеріали кримінального провадження зливалися в публічний доступ через [Анатолія] Шарія та [Андрія] Портнова”. На думку активіста, те, що сказав прокурор, чітко доводить ознаки політичного переслідування.

Зауважимо, що раніше слідчі НАБУ встановили, що втекти судді Миколі Чаусу допомагала людина з ініціалами “Смирнов А. О.”, на той час — адвокат Чауса. Як відомо, Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Його мали затримати працівники НАБУ, однак екссуддя був перехоплений Службою безпеки України. НАБУ намагалося забрати екссуддю, у результаті чого співробітники двох відомств влаштували справжню погоню (зокрема, на вулицях Києва).

В Офісі президента Смирнов також відповідав за роботу з правоохоронними органами, на чому і попав в скандал, коли в мережу потрапили записи з кабінету тодішнього очільника ДБР Романа Труби. На цих записах згадувався і суддя Чаус, позиція щодо якого у пана Смирнова діаметрально змінилась – від допомоги Чаусу у втечі від правосуддя, до постановки голові ДБР завдання “*бать его прямо сейчас”. Водночас Смирнов підписав повідомлення про підозру п’ятому президенту Петру Порошенку у справі постачання вугілля з окупованих територій.