9 січня Росія заявила, що не піде на поступки під тиском США, і попередила, що цього тижня переговори щодо української кризи можуть закінчитися достроково. Своєю чергою, Вашингтон заявив, що проривів не очікується, а прогрес залежить від деескалації з боку Москви.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Жорстка риторика Москви підкреслює усю крихкість перспектив перемовин між Росією та США. Останні покладають на ці перемовини нації нарешті зупинити нарощування Росією сил на кордоні з Україною.

Нинішні взаємовідносини між США та РФ найбільш напружені з часів холодної війни три десятиліття тому.

Переговори починаються 10 січня у Женеві, а потім переходять до Брюсселя та Відня. Однак, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що, можливо, уся дипломатія завершиться після однієї зустрічі.

“Я не можу нічого виключати, це цілком можливий сценарій, і американці… не повинні мати з цього приводу ілюзій”, – сказав він.

Москва не налаштована оптимістично стосовно перемовин, прогноз США також досить похмурий.

“Я не думаю, що ми побачимо якісь прориви в найближчий тиждень”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що буде складно досягнути реального прогресу, коли відбувається постійна ескалація з боку Росії та 100 000 військових на її кордоні з Україною.