Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Очільник Львівщини зауважив, що вночі на території області залетіли 10 ворожих безпілотників.
” ПвК “Захід” на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також нема”, – наголосив Козицький.
Він подякував українським захисникам та захисницям, які не дали росіянам атакувати область.
Також Козицький подякував жителям Львівської області, які не писали у соцмережах про атаку на регіон, що могло б допомогти окупантам.
Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.
- Цієї ночі, 25 травня, під час атаки безпілотників, чотири ворожі БПЛА було збито над Миколаївською та Одеською областями.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.