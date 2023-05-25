25 травня, під час нічної атаки БПЛА на Україну, 10 безпілотників окупанти запустили на Львівську область.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Очільник Львівщини зауважив, що вночі на території області залетіли 10 ворожих безпілотників.

” ПвК “Захід” на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти нема, жертв чи постраждалих також нема”, – наголосив Козицький.

Він подякував українським захисникам та захисницям, які не дали росіянам атакувати область.

Також Козицький подякував жителям Львівської області, які не писали у соцмережах про атаку на регіон, що могло б допомогти окупантам.

Додамо, що цієї ночі російські окупаційні війська випустили по Україні 36 безпілотників. Всі вони були збиті силами ППО у південній, центральній та західній частинах України.