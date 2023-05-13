Про це інформують #Букви.
Повітряна тривога була оголошена близько 22:10.
На Тернопільщині місцеві жителі повідомляли про вибухи. Згодом головa Tернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив у Facebook, що за попередніми даними був приліт в промзону.
Станом на 23:40 міський голова Тернополя повідомив, що у місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.
Пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила про роботу ППО на околицях Києва.
- Вночі 13 травня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе. Вибухи було чутно у декількох областях.
- Унаслідок нічних ударів російських окупантів по Хмельницькій області, частина поїздів курсуватимуть об’їзними шляхами. В “УЗ” повідомили, які рейси прибудуть із затримками.