Вночі 13 травня майже всю Україну сколихнула масштабна повітряна тривога. Попри активну роботу сил ППО, у Тернополі є влучання.

Про це інформують #Букви.

Повітряна тривога була оголошена близько 22:10.

На Тернопільщині місцеві жителі повідомляли про вибухи. Згодом головa Tернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив у Facebook, що за попередніми даними був приліт в промзону.

Станом на 23:40 міський голова Тернополя повідомив, що у місті сталося займання нежитлової будівлі. На місці працюють рятувальники.

Пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила про роботу ППО на околицях Києва.