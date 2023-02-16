Під час нічного ракетного обстрілу України російські окупанти вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці на Полтавщині.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти завдали удару по НПЗ ракетами Х-22 – це той тип ракет, які не можуть перехопити ППО, які є на озброєнні України.

“Сьогодні саме 12 ракет Х-22 було випущено з 6 літаків у Курській області. Це терористичні ракети. Це зброя, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по мирних густонаселених містах”, – заявив Ігнат.

Він додав, що маса бойової частини цієї ракети – 950 кг, а похибка влучання – 600 метрів

Ракетами цього ж типу окупанти вночі вдарили і по Павлограду на Дніпропетровщині.

“Ці ракети влучили сьогодні по наших містах. Бачимо, що відбувається у Павлограді. І вибух на нафтопереробному заводі у Кременчуці. На жаль, маємо такі втрати”, – наголосив він.

Як відомо, у ніч на 16 лютого російські окупаційні війська здійснили черговий ракетний обстріл України.

Загалом було випущено понад 30 ракет, частина з яких вдарили по українських областях.

Зокрема, окрім Дніпропетровщини та Полтавщини були прильоти й на Львівщині: тут три ракети поцілили в об’єкт критичної інфраструктури.