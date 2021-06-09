Представники Нідерландів візьмуть участь у інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це під час розмови з заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою заявив радник прем’єр-міністра Нідерландів Джофрі ван Лювен, інформує ОПУ.

Під час телефонної розмови, яка відбулася 9 червня, Жовква поінформував співрозмовника стосовно ситуації в тимчасово окупованому Криму та майбутньої діяльності Кримської платформи.

“Зі свого боку радник Прем’єр-міністра Нідерландів запевнив, що його країна буде представлена на належному рівні на інавгураційному саміті Кримської платформи, а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України”, — йдеться у повідомленні.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

“Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України”, – сказано в Стратегії.

Цей документ є закликом до об’єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Тепер Кабінет Міністрів повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації Криму, на основі якого державні органи України підготують і реалізовуватимуть відповідні заходи.