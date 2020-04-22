Про це повідомляє Politico.
В уряді вирішили, що якщо вдасться забезпечити соціальну дистанцію між учнями, то з 1 червня відкриють і середні школи.
З 28 квітня дітям до 12 років дозволять займатися спортом в групах, за умови, що ті не будуть проводити змагання. Тим, кому від 12 до 18 років, також дозволять тренуватися, але тільки за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.
До 20 травня поки що будуть закриті бари і ресторани.
До кінця серпня в країні продовжили заборону на проведення масових заходів, включаючи професійний футбол.
“Я розумію, що виникло нетерпіння, і ми знаємо, що швидке ослаблення може призвести до того, що у вірусу негайно з’явиться шанс знову “вистрілити”, – сказав прем’єр-міністр Марк Рютте.
Також не будуть поки відкривати перукарні, масажні салони, салони краси та інші заклади подібного типу, оскільки вони передбачають “фізичний контакт”.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Так, із 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.