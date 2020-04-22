Уряд Нідерландів ухвалив рішення відкрити початкові школи і центри по догляду за дітьми з 11 травня.

Про це повідомляє Politico.

В уряді вирішили, що якщо вдасться забезпечити соціальну дистанцію між учнями, то з 1 червня відкриють і середні школи.

З 28 квітня дітям до 12 років дозволять займатися спортом в групах, за умови, що ті не будуть проводити змагання. Тим, кому від 12 до 18 років, також дозволять тренуватися, але тільки за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

До 20 травня поки що будуть закриті бари і ресторани.

До кінця серпня в країні продовжили заборону на проведення масових заходів, включаючи професійний футбол.

“Я розумію, що виникло нетерпіння, і ми знаємо, що швидке ослаблення може призвести до того, що у вірусу негайно з’явиться шанс знову “вистрілити”, – сказав прем’єр-міністр Марк Рютте.

Також не будуть поки відкривати перукарні, масажні салони, салони краси та інші заклади подібного типу, оскільки вони передбачають “фізичний контакт”.