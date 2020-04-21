Влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу. Так, із 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.

Відповідне оголошення зробив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, з 15 травня буде дозволено відновити роботу ресторанів і кафе, а також проведення релігійних служб. Ресторани й бари працюватимуть до 23:00.

Також повинні поновитися шкільні заняття для випускників.

За словами Курца, шкільне навчання для інших учнів буде поновлюватися поетапно, починаючи з 15 травня.

“Ми йдемо швидше, ніж інші країни, до чогось на кшталт нової нормальності”, – наголосив Курц.

Варто зазначити, що Австрія однією з перших серед країн Європи почала послаблювати карантинні обмеження. Так, раніше в країні відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні.

Торгові центри, великі магазини і перукарні мають відкритися з 1 травня.

Магазини, які були відкриті раніше, мають контролювати кількість покупців, а ті, своєю чергою , носити захисні маски.

За словами Курца, носіння маски буде частиною “нової нормальності”. В Австрії маски для обличчя вже є обов’язковими в громадському транспорті.