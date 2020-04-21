Відповідне оголошення зробив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє агентство Reuters.
За його словами, з 15 травня буде дозволено відновити роботу ресторанів і кафе, а також проведення релігійних служб. Ресторани й бари працюватимуть до 23:00.
Також повинні поновитися шкільні заняття для випускників.
За словами Курца, шкільне навчання для інших учнів буде поновлюватися поетапно, починаючи з 15 травня.
“Ми йдемо швидше, ніж інші країни, до чогось на кшталт нової нормальності”, – наголосив Курц.
Варто зазначити, що Австрія однією з перших серед країн Європи почала послаблювати карантинні обмеження. Так, раніше в країні відкрилися невеликі магазини, які не працювали останні тижні.
Торгові центри, великі магазини і перукарні мають відкритися з 1 травня.
Магазини, які були відкриті раніше, мають контролювати кількість покупців, а ті, своєю чергою , носити захисні маски.
За словами Курца, носіння маски буде частиною “нової нормальності”. В Австрії маски для обличчя вже є обов’язковими в громадському транспорті.
- Влада Польщі анонсувала поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менш як 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани й бари, що працюють на виніс.