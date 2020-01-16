Про це він поінформував в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.
За словами нардепа, міністри протягом чотирьох місяців отримували лише оклад, а у грудні їм виплатили премії за весь попередній період.
“Ми з ними спілкувалися вчора щодо зарплат… Мені надали довідку щодо всіх цих зарплат міністрів, і там взагалі немає ніякої “зради”. Я особисто брав участь у декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів. Усім їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів. Десь у такому діапазоні. І ось така зарплата і є, більше немає ні у кого. Й ці виплати наприкінці року: у них є оклад – 14 тисяч гривень, і вони отримували 4 місяці поспіль оклад, а потім просто цими преміями “добили” – виходить десь 3 тисячі доларів”, – наголосив Арахамія.
Він підтвердив, що на сайті Кабміну відтепер будуть регулярно публікувати зарплати міністрів.
“Пан Дубілет обіцяв на сайті Кабінету Міністрів в онлайні фактично вивішувати зарплати щомісяця. Це перше. По-друге, вже є на сайті KPI – показники ефективності роботи кожного міністерства. І ми домовилися, що вони зроблять все можливе, щоб прив’язати всі премії до показників роботи міністерств”, – розповів Арахамія.
(На відео – з 3:30)
- Кабінет міністрів України планує щомісяця публікувати дані про доходи топ-чиновників. Про це заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.
- Він також поінформував, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень – результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.