Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія прокоментував високі премії, які міністри отримали в грудні, зазначивши, що в даному випадку "ніякої зради немає".

Про це він поінформував в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, міністри протягом чотирьох місяців отримували лише оклад, а у грудні їм виплатили премії за весь попередній період.

“Ми з ними спілкувалися вчора щодо зарплат… Мені надали довідку щодо всіх цих зарплат міністрів, і там взагалі немає ніякої “зради”. Я особисто брав участь у декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів. Усім їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів. Десь у такому діапазоні. І ось така зарплата і є, більше немає ні у кого. Й ці виплати наприкінці року: у них є оклад – 14 тисяч гривень, і вони отримували 4 місяці поспіль оклад, а потім просто цими преміями “добили” – виходить десь 3 тисячі доларів”, – наголосив Арахамія.

Він підтвердив, що на сайті Кабміну відтепер будуть регулярно публікувати зарплати міністрів.

“Пан Дубілет обіцяв на сайті Кабінету Міністрів в онлайні фактично вивішувати зарплати щомісяця. Це перше. По-друге, вже є на сайті KPI – показники ефективності роботи кожного міністерства. І ми домовилися, що вони зроблять все можливе, щоб прив’язати всі премії до показників роботи міністерств”, – розповів Арахамія.

(На відео – з 3:30)