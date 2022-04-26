У китайському МЗС прокоментували слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, про "серйозну небезпеку" початку Третьої світової війни.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Під час інтерв’ю російському пропагандистському “Первому каналу” Лаврова запитали про ризик Третьої світової війни.

На це російський міністр заявив, що ядерне стримування – принципова позиція Росії, проте небезпека є і вона “серйозна”.

“Я не хотів би, щоб ці ризики штучно завищувались. Але небезпека є, вона досить реальна, її неможна недооцінювати”, – сказав він.

Слова Сергія Лаврова під час брифінгу 26 квітня прокоментував речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Він заявив, що “ніхто не хоче бачити Третю світову війну”.

За його словами, Китай сподівається на те, що Україна та Росія “зберігатимуть спокій та проявлятимуть стриманість”, а також якнайшвидше домовляться про мир, щоб уникнути “високої ціни для Європи та всього світу”.

“Ми повинні подумати про те, як вир геополітичних конфліктів знову піднявся в Європі через 30 років після закінчення холодної війни”, – сказав речник МЗС Китаю.