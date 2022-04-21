Китайська платіжна система UnionPay зупиняє співпрацю з російськими банками, що потрапили під санкції.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це означає, що “‎Сбербанк”‎, “Альфа-банк”‎, “ВТБ”‎ та багато інших російських банків не зможуть випустити спільну картку двох платіжних систем “‎Мир”‎ — UnionPay.

Раніше міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard припинили свою роботу у РФ. Наразі власники таких карток не можуть розплачуватися ними за кордоном. Як альтернативу російські кредитні організації розглядали випуск карток системи UnionPay.

Раніше Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти із російського ринку. Зокрема припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

Довідка. UnionPay – міжнародна платіжна система, заснована у 2002 році. Ініціаторами створення виступили Держрада та Народний банк Китаю. Її акціонерами є понад 200 фінансових установ.