Федеральний орган, який займається управлінням у сфері електроенергії, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці, тимчасово зупинив процес сертифікації "Північного потоку-2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

“Після детального вивчення документів Федеральне агентство дійшло висновків, що сертифікація оператора “Північного потоку-2″ можлива тільки за умови, якщо оператор буде організований у юридичній формі відповідно до законодавства Німеччини”, – інформує агентство.

Зазначається, що “Північний потік-2” вирішили не перетворювати існуючу компанію, а заснувати дочірню відповідно до законодавства Німеччини тільки для німецької частини лінії. Це дочірнє підприємство стане власником й оператором німецької ділянки газопроводу.

Дочірня компанія у такому випадку повинна відповідати вимогам закону про енергетику, виконавши вимоги незалежного оператора передачі.

“Процес сертифікація залишається призупиненим до того часу, поки передача основних активів та людських ресурсів дочірньої компанії не буде завершена й Федеральне агентство зможе перевірити нові пред’явлені документи дочірньої компанії як нового заявника”, – йдеться у тексті повідомлення.

Якщо ці вимоги будуть дотримані, Федеральне мереже агентство обіцяє продовжити розгляд протягом чотиримісячного періоду, підготувати проєкт рішення й направити його у Європейську комісію для надання висновків, передбачених законодавством ЄС.

Раніше повідомлялося, що Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК “Нафтогаз” на участь в процесі сертифікації оператора газопроводу “Північний потік-2”.

Нагадаємо, Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.