Про це вона повідомила в етері ARD.

Відповідаючи на питання про можливість надання гарантій, Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу та за свободу своїх людей, але й за Європи.

“Тому ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії”, — сказала Бербок.

Водночас міністерка визнає, що переговори між Україною та Росією не на тому рівні, аби можна було чекати прориву.

Бербок попередила, що коли Росія говорить про безпекові гарантії — то має на увазі зовсім інше, ніж коли про них говорить Україна.