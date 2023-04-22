Про це речниця німецького МЗС заявила у коментарі суспільному мовленню країни.
Зранку 22 квітня до Берліну прилетів літак зі спеціального загону державної авіації “Росія”. Після кількох годин в аеропорту “Берлін-Бранденбург”, він вилетів у Москву.
Згодом у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що з Німеччини масово вислали російських дипломатів. Тому, Росія також планує висилку німецьких дипломатів.
Як зауважили в МЗС ФРН, 22 квітня відбулася висилка дипломатів. Причина — прагнення Німеччини “зменшити російську розвідувальну присутність” в країні.
Зауважимо, що кількість німецьких дипломатів, яких РФ висилає з Москви у відповідь, становить понад 20 осіб. Про це російській пропагандистській агенції “РИА Новости” заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
“Понад 20 німецьких дипломатів висилають із РФ”, – повідомила Захарова. За даними РИА, кількість висланих із Берліна російських дипломатів становить понад 20 осіб.
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