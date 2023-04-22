Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб з РФ.

Про це йдеться у відповідному рішенні Ради нацбезпеки, що введене в дію Президентом України Володимиром Зеленським.

У такий спосіб, згідно з указом №235/2023, президент ввів в дію рішення РНБО від 22 квітня 2023 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Загалом до списку потрапили 40 осіб.

Зокрема, під санкціями опинилися: російський солдат Очур-Суге Монгуш, колишній посол РФ у КНР Андрєй Дєнісов, голова незаконного збройного формування “Російський імперський легіон” Дєніс Гарієв, Аміна Кєрімова — дочка члена Ради Федерації від Дагестану Сулеймана Кєрімова.

Також Україна застосувала санкції проти політиків з Малі, які знаходяться під санкціями ООН. Санкції накладені й на громадян Швейцарії, Ірану та Кіпру, які допомагали росіянам обходити санкції або продавали їм зброю.

В указі йдеться і про окремий санкційний перелік проти російських підприємств військово-промислового комплексу. До прикладу, Україна застосувала санкції проти Національного центру лазерних систем та комплексів, Ковилкінського електромеханічного заводу або одного з них науково-дослідних інститутів Академії воєнних наук РФ.