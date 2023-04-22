Про це йдеться у відповідному рішенні Ради нацбезпеки, що введене в дію Президентом України Володимиром Зеленським.
У такий спосіб, згідно з указом №235/2023, президент ввів в дію рішення РНБО від 22 квітня 2023 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Загалом до списку потрапили 40 осіб.
Зокрема, під санкціями опинилися: російський солдат Очур-Суге Монгуш, колишній посол РФ у КНР Андрєй Дєнісов, голова незаконного збройного формування “Російський імперський легіон” Дєніс Гарієв, Аміна Кєрімова — дочка члена Ради Федерації від Дагестану Сулеймана Кєрімова.
Також Україна застосувала санкції проти політиків з Малі, які знаходяться під санкціями ООН. Санкції накладені й на громадян Швейцарії, Ірану та Кіпру, які допомагали росіянам обходити санкції або продавали їм зброю.
В указі йдеться і про окремий санкційний перелік проти російських підприємств військово-промислового комплексу. До прикладу, Україна застосувала санкції проти Національного центру лазерних систем та комплексів, Ковилкінського електромеханічного заводу або одного з них науково-дослідних інститутів Академії воєнних наук РФ.
- За дорученням Всесвітньої продовольчої програми ООН, з Ризького порту до Кенії відбув вантаж підсанкційних російських мінеральних добрив.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Австрія заморозила російських активів на майже два мільярди євро.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що “безмежне” партнерство Китаю з Росією є “тривожним свідченням того, що КНР не серйозно “ставиться до припинення повномасштабної війни.