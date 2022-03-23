Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не готова відмовитися від споживання російського газу, однак закликав країни Європейського Союзу швидше позбутися залежності від нього.

Про це він заявив на пресконференції із головою Європарламенту Робертою Мецолою в Берліні.

Шольц сказв, що це питання стосується й багатьох інших країн-членів ЄС, які залежні від російських енергоносіїв ще більше, ніж Німеччина.

“У цьому відношенні нікого не можна залишити на холоді”, — зауважив канцлер.

За його словами, санкції повинні мати сильний вплив на РФ, проте вони повинні залишатися керованими для власної економіки країн ЄС. Водночас він закликав країни Євросоюзу працювати разом, аби швидше позбутися залежності від російського газу.

Нагадаємо, раніше міністр з економічних і кліматичних питань ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина має якомога швидше відмовитися від російського газу, проте до наступного опалювального сезону вона може підготуватися лише з ним.