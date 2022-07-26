Про це повідомило німецьке видання Welt.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, згадане важке озброєння – вже в Україні. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив отримання Mars II.

Від Німеччини Україна вже отримала десять гаубиць PzH 2000. Берлін планує надіслати ще 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли днем раніше. У вересні очікується постачання радарів типу “Кобра”. Вони здатні виявляти артилерійські знаряддя.

Контракт на постачання “Кобри” вже підписано. Днями почнеться навчання українських військових із користування ними. Також бійців ЗСУ будуть навчати управляти засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.

Довідка. Mars II є системою залпового вогню, яка на озброєнні Німеччини з 1990 року. Вона є аналогом американської M270 MLRS, але для неї збільшили розміри та масу. Вона складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини.

Системи здатні знищувати живу силу та техніку ворога. Також вони можуть завдавати ударів по артилерійських батареях, засобах ППО, командних пунктах та вузлах зв’язку, а ще їх використовують для дистанційного мінування місцевості.