Німеччина планує передати Україні нову партію з 10 тисяч Starlink. Термінали мають надійти у лютому.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

“Записуємо інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни”, — написав він.

Він подякував німецькому народу за нову партію супутникових терміналів.

“Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди (танки, – ред.)”, — резюмував міністр.

У грудні 2022 року очільник Мінцифри заявляв, що попри повномасштабну війну, в Україні продовжують розгортати та відновлювати швидкісний інтернет, зокрема нещодавно деокупованих територіях. За його словами, 80% звільнених міст частково вже з відновленим інтернетом.