Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
“Записуємо інтерв’ю з німецькими журналістами видання Die Zeit в укритті. Говоримо про технологічний фронт війни”, — написав він.
Він подякував німецькому народу за нову партію супутникових терміналів.
“Впевнений, скоро отримаємо і Леопарди (танки, – ред.)”, — резюмував міністр.
У грудні 2022 року очільник Мінцифри заявляв, що попри повномасштабну війну, в Україні продовжують розгортати та відновлювати швидкісний інтернет, зокрема нещодавно деокупованих територіях. За його словами, 80% звільнених міст частково вже з відновленим інтернетом.
- Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.
- Танки Leopard 2 німецького виробництва розглядаються як життєво важлива сучасна військова машина, яка зміцнить сили Києва, оскільки війна з Росією наближається до річної позначки.