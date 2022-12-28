80% звільнених міст частково вже з відновленим інтернетом – Мінцифри

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Нині Україна знаходиться серед країн з найбільшою кількістю Starlink, водночас понад 22 тисячі терміналів отримали за ініціативою Мінцифри.
Окрім цього, інтернет-покриття в Україні — найбільше в Європі. Так, цьогоріч понад 130 тисяч українців у 420 селах вперше змогли під’єднати свої домівки до інтернету. Тоді як 1140 соцзакладів отримали Wi-Fi. 2500+ українських шкіл мають Wi-Fi в укриттях.
Також, перераховуючи досягнення, у відомстві зазначили, що системи Tesla Powerwall вперше з’явилися в Україні. Близько 50 систем отримали від Ілона Маска. Попри тривалі знеструмлення, системи допомагають бути на зв’язку в найгарячіших точках.
Щобільше, у Мінцифри прозвітували, що 80% звільнених міст частково вже з відновленим інтернетом.
Враховуючи те, що російські військові залишали після себе зруйновану інфраструктуру, сотні кілометрів пошкоджених кабелів і викрадене обладнання, один із пріоритетів відомства на 2023 — стійкість Інтернет-мереж, аби українці були на зв’язку навіть під час тривалих знеструмлень.
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