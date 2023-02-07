Про це повідомило Welt.

САУ RCH155 випускає Krauss-Maffei Wegmann. Установка є наступним поколінням гаубиць, зокрема може вести вогонь під час руху. Ця функція ускладнює її виявлення та ураження.

Сучасна артилерійська установка використовує 155-мм снаряди та базується на машині Boxer, як і Panzerhaubitze 2000. Установку оснащено вісьмома колесами, вона здатна розвивати швидкість понад 100 км/год.

Вона здатна стріляти дев’ятьма снарядами на хвилину. САУ вражає цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.