Про це повідомило Welt.
САУ RCH155 випускає Krauss-Maffei Wegmann. Установка є наступним поколінням гаубиць, зокрема може вести вогонь під час руху. Ця функція ускладнює її виявлення та ураження.
Сучасна артилерійська установка використовує 155-мм снаряди та базується на машині Boxer, як і Panzerhaubitze 2000. Установку оснащено вісьмома колесами, вона здатна розвивати швидкість понад 100 км/год.
Вона здатна стріляти дев’ятьма снарядами на хвилину. САУ вражає цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.
Всередині може бути двоє військових, а не п’ять як у Panzerhaubitze 2000.
Берлін планує надати Україні 18 RCH155, але їхнє спорядження – неблизька перспектива. У виданні експерти заявили про потребу у приблизно 30 місяцях на це.
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