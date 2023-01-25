Після тижнів коливань, які викликали засудження серед союзників Німеччини, 25 січня канцлер Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.

Про це інформує AP.

Уряд Німеччини заявив, що спочатку надасть Україні одну роту Leopard 2 A6 – 14 танків. Метою є надання Німеччиною та її союзниками Україні 88 німецьких Leopard, з яких сформують два батальйони.

Це знову результат інтенсивних консультацій з нашими союзниками та міжнародними партнерами, – сказав Шольц у зверненні до німецьких законодавців. Це було правильно, і важливо, що ми не дозволили змусити себе (прийняти рішення)”, – додав він.

Президент України Володимир Зеленський висловив задоволення цією новиною. Кілька європейських країн оснастили свої армії танками Leopard 2, і заява Німеччини означає, що вони можуть передати частину своїх запасів Україні.

Довгоочікуване рішення прийнято після того, як 24 січня офіційні особи США оприлюднили попередню угоду Сполучених Штатів надіслати танки M1 Abrams, щоб допомогти українським військам відкинути російські сили, які закріпилися на сході країни майже через рік після того, як Росія вдерлася до сусіда.

Своєю чергою, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що перші танки надійдуть в Україні через три місяці. Він назвав Leopard 2 “найкращим бойовим танком у світі”.

Зауважимо, 25 січня ряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.