40 країн світу, зокрема Німеччина, Франція, Італія, США, Велика Британія, Японія, Австралія, а також влада ЄС висловила підтримку Україні, яка звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом проти РФ.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на відповідну спільну заяву сторін.

У тексті зауважили, що країни знову заявили про підтримку позову України, який ініціював розгляд у Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. За допомогою цього позову Україна хоче домогтися постанови про те, що РФ не має права на підставі не підтверджених фактами тверджень про наявність геноциду вживати військових дій в Україні.

Країни, які підписали спільну заяву на підтримку Києва, наголошують на важливості цього судового процесу і наполегливо закликають РФ негайно припинити військові дії в Україні, як того вимагає ухвала суду від 16 березня 2022 року.

“Якщо РФ не виконає рішення суду від 16 березня, це буде ще одним порушенням міжнародного права”, – констатується у спільній заяві країн.

Про відповідальність РФ за порушення міжнародного права.

“В інтересах усіх держав-учасниць Конвенції про геноцид і, у ширшому розумінні, міжнародного співтовариства в цілому, щоб Конвенція не використовувалася не за призначенням і не піддавалася зловживанням. Саме тому сторони, які підписали цю декларацію та є учасниками Конвенції про геноцид, мають намір втрутитися у цей розгляд.

Насамкінець ми ще раз заявляємо, що Росія має нести відповідальність за свої дії. Тому ми вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність і що втрати та збитки, завдані Україною внаслідок порушень Росією міжнародного права, вимагають негайного відшкодування з боку Росії у повному обсязі, відповідно до принципу правової відповідальності держави“, – зазначили у тексті заяви.

Заява завершується закликом до міжнародної спільноти вивчити всі можливості для надання допомоги Україні у її розгляді у Міжнародному суді ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 липня повідомив, що Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. ”