Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначають у виданні, Німеччина попросила Швецію надати пускові установки та боєзапаси для протиракетної системи IRIS-T, які Берлін хоче передати Києву.
За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити Україні ще три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як першу передали у жовтні 2022 року.
Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98, які запускаються з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.
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