За інформацією ЗМІ Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь, згідно з яким Стокгольм передасть Києву ракети ППО та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначають у виданні, Німеччина попросила Швецію надати пускові установки та боєзапаси для протиракетної системи IRIS-T, які Берлін хоче передати Києву.

За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити Україні ще три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як першу передали у жовтні 2022 року.

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T у своїй Robotsystem 98, які запускаються з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему протиповітряної оборони, не повідомляючи деталей про її тип.