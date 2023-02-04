Франція та Італія спорядять Україні сучасну протиракетну систему ЗРК SAMP/T (MAMBA) вже цієї весни.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив очільник міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Він наголосив, що спільно зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто вони вирішили навесні передати Україні ЗРК SAMP/T-MAMBA.

“Ця система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії, про що заявив Олексій Резніков”, – написав французький міністр.

Міністр оборони України, своєю чергою, подякував Лекорню та Крозетто за таку допомогу.

“Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною”, – написав Резніков.

Варто зауважити, що 1 лютого міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні “імовірно” включатиме “зброю для захисту від російських ракетних атак”.

Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Франція та Італія спільно замовлять декілька сотень зенітних ракет Aster-30, якими оснащують системи Mamba SAMP/T. Частину цих ракет держави передадуть Україні.

Окрім цього, 30 січня Франція та Австралія заявили, що співпрацюватимуть у багатомільйонному проєкті з виготовлення “кількох тисяч” артилерійських снарядів для України.

ДОВІДКА: ЗРК SAMP/T-MAMBA – наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю. Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження — до 25 км. Всі 8 ракет Aster-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.