Збройні сили Німеччини провели перші випробування лазерної зброї для захисту від безпілотних літальних апаратів та ракет. Під час тестів на фрегаті "Саксонія", отримали докази того, що з рухомими цілями "можна успішно боротися в умовах, подібних до бойових".

Про це інформує DW.

Випробування заклали основу для можливого розроблення оперативної системи лазерної зброї для Військово-морських сил країни.

Обладнання встановлено в контейнері для морських перевезень і містить системи виявлення цілей та обробки даних, а також лазер. Завдяки своїм можливостям майбутня система особливо підходить для боротьби з невеликими та рухливими цілями. Крім того, можливий захист від мінометних снарядів та керованих ракет, зазначили представники Федерального управління з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки бундесверу (BAAINBw).

До роботи над проєктом залучили європейське оборонне підприємство MBDA та німецький машинобудівний концерн Rheinmetall. За їхніми даними, на випробуваннях, що відбулися наприкінці серпня у морі біля полігону бундесверу в землі Шлезвіг-Гольштейн, система успішно показала себе у боротьбі з дронами на близькій відстані. Подальші тести проходитимуть до середини 2023 року.

В минулі роки в бундесвері виявили недостатню підготовленість до захисту від безпілотників. Федеральний уряд Німеччини довгі роки переважно ігнорував це питання, попри попередження військових та прогрес, досягнутий іншими країнами.