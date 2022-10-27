Про це інформує DW.
Випробування заклали основу для можливого розроблення оперативної системи лазерної зброї для Військово-морських сил країни.
Обладнання встановлено в контейнері для морських перевезень і містить системи виявлення цілей та обробки даних, а також лазер. Завдяки своїм можливостям майбутня система особливо підходить для боротьби з невеликими та рухливими цілями. Крім того, можливий захист від мінометних снарядів та керованих ракет, зазначили представники Федерального управління з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки бундесверу (BAAINBw).
До роботи над проєктом залучили європейське оборонне підприємство MBDA та німецький машинобудівний концерн Rheinmetall. За їхніми даними, на випробуваннях, що відбулися наприкінці серпня у морі біля полігону бундесверу в землі Шлезвіг-Гольштейн, система успішно показала себе у боротьбі з дронами на близькій відстані. Подальші тести проходитимуть до середини 2023 року.
В минулі роки в бундесвері виявили недостатню підготовленість до захисту від безпілотників. Федеральний уряд Німеччини довгі роки переважно ігнорував це питання, попри попередження військових та прогрес, досягнутий іншими країнами.
- У 2021 році у Туреччині випробували перший у світі дрон з лазерним озброєнням “Ерен”. Під час тестувань він вразив високою точністю пострілів.
- Іранські безпілотники Shahed-136, які РФ використовує зокрема для атак на українські об’єкти критичної інфраструктури, частково заміняють високоточну зброю великої дальності.
- Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен вважає, що Німеччина не має більше виключати членства України в НАТО, як це сталося у 2008 році.