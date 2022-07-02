У квітні голова міністерства економіки Німеччини Роберт Габек заявляв, що на Росію припадає лише 12% імпорту нафти. Проте, за даними міністерства, у травні цей покаказник становив майже 28%.

Про це повідомляє DW.

Справжні показники нафтового імпорту з РФ у Німеччині набагато вищі, ніж ті, що названі у квітні Робертом Габеком. Про це свідчить відповідь мінекономіки ФРН на запит ексміністра охорони здоров’я країни, а нині депутата Бундестагу Єнса Шпана від фракції Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.

Згідно з документом, у травні 2022 обсяг імпорту нафти з Росії становив 27,8 відсотка. Це попри те, що наприкінці квітня після зустрічі з польською міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою Габек заявив: “запровадження ембарго проти нафти з РФ для Німеччини можливе, оскільки на Росію припадає лише 12 відсотків від загального обсягу імпорту нафти до ФРН”.

Таку ж цифру Габек назвав 1 травня, представляючи іншу доповідь: “Залежність від нафти [з Росії] знизилася до 12 відсотків, від кам’яного вугілля — до 8 відсотків, від газу — до 35 відсотків” .

Водночас за словами Шпана, “скорочення залежності від нафти з Росії до 12 відсотків, про яку кілька тижнів тому повідомив Габек, було, очевидно, лише спонтанною оцінкою”.

У мінекономіки ФРН пояснили різницю між даними, названими у квітні та фактичними показниками тим, що “на той час підприємства-імпортери нафти вже сигналізували, що мають можливість у короткостроковій перспективі відмовитися від договорів із Росією, якщо Москва припинить постачання або буде запроваджено повне ембарго на нафту із РФ”.