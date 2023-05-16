Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.
Відтак компанія планує поставити ще шість своїх радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України. У межах замовлення на суму понад 100 млн євро радари будуть доставлені в другій половині року після навчання українських військових.
Hensoldt вже має кілька РЛС TRML-4D за контрактом для України у складі системи ППО IRIS-T SLM.
“Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання в найкоротший термін”, – сказав генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.
Зазначається, що радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
Нагадаємо, що у жовтні 2022 року, німецька компанія HENSOLDT передала Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
- Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало українським Силам оборони ще 34 пікапи.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БпЛА Quantum-Systems GmbH.
- 13 травня Міністерство оборони Німеччини оголосило про надання нового пакета військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро, що є найбільшим пакетом від початку повномасштабного вторгнення Росії.