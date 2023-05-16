Німецька компанія Hensoldt виготовить та передасть Україні ще шість радіолокаційних систем TRML-4D для потреб ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.

Відтак компанія планує поставити ще шість своїх радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України. У межах замовлення на суму понад 100 млн євро радари будуть доставлені в другій половині року після навчання українських військових.

Hensoldt вже має кілька РЛС TRML-4D за контрактом для України у складі системи ППО IRIS-T SLM.

“Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання в найкоротший термін”, – сказав генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.

Зазначається, що радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.

Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року, німецька компанія HENSOLDT передала Україні 4 радіолокаційні станції TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.