Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує укласти з урядом Німеччини угоду про виробництво боєприпасів на мільярди євро найближчими тижнями та планує поставити в Україну перші 35-мм снаряди для самохідних артилерійських установок Gepard вже у липні цього року.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

“Уряд замовив 300 тисяч снарядів… Цього року ми обов’язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів”, – сказав гендиректор Rheinmetall.

За його словами, вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про нього в найближчі шість тижнів.

“Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт”, – сказав Армін Паппергер.

Зазначається, що протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на “двозначну суму” в мільярдах євро.

“Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору приймання замовлень”, – сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод, зокрема щодо транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Переговори в Брюсселі мали зосередитися на способах нарощування постачання артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів, ракет з дальністю дії в сотні кілометрів, таких як британські Storm Shadow.

Попит на 155-мм артилерійські снаряди різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони закінчилися, оскільки постачають снаряди в Україну.

Паппергер не розповів подробиці щодо будь-яких результатів переговорів у Брюсселі, але сказав, що в найближчі місяці НАТО опублікує дуже точні дані про те, наскільки більше промислових потужностей буде потрібно, “щоб ми були в безпеці в Європі та НАТО протягом наступних 10 років”.

За його словами, компанія Rheinmetall отримала замовлення лише на боєприпаси на кілька мільярдів євро з початку повномасштабної війни в Україні і чекає на додаткові угоди ще на кілька мільярдів євро.

“Ми виробляємо артилерійські снаряди майже на повну потужність, тому що є попит, міжнародний попит дуже високий”, – сказав він. А також підтвердив плани Rheinmetall збільшити виробництво до 600 тисяч снарядів у 2024 році з 450 тисяч.

“Ми розраховуємо вийти на повну потужність наступного року”, – сказав гендиректор Rheinmetall.