Джерело: The Guardian

Як пояснили у виданні, таким чином власники хочуть заощадити близько 100 мільйонів євро.

“На жаль, газеті доведеться розлучитися з колегами, в обов’язки яких входять завдання, які в цифровому світі виконуються за допомогою ШІ і/або автоматизованих процесів”, – йдеться в листі, відправленому співробітникам таблоїду. Зауважується, що це може призвести до сотень звільнень.

Відзначається, що ще взимку цього року генеральний директор медіагрупи Axel Springer SE (Bild, Die Welt і Fakt) Матіас Депфнер заявив, що вони повинні стати виключно цифровою медіа-компанією, а ШІ “може зробити незалежну журналістику краще, ніж будь-коли, або замінити її”.

Своєю чергою, німецька асоціація журналістів розкритикувала це рішення. “Цей крок був не тільки антисоціальним по відношенню до працівників, але і вкрай дурним з економічної точки зору”, – прокоментували вони.