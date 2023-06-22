Джерело: The Guardian
Як пояснили у виданні, таким чином власники хочуть заощадити близько 100 мільйонів євро.
“На жаль, газеті доведеться розлучитися з колегами, в обов’язки яких входять завдання, які в цифровому світі виконуються за допомогою ШІ і/або автоматизованих процесів”, – йдеться в листі, відправленому співробітникам таблоїду. Зауважується, що це може призвести до сотень звільнень.
Відзначається, що ще взимку цього року генеральний директор медіагрупи Axel Springer SE (Bild, Die Welt і Fakt) Матіас Депфнер заявив, що вони повинні стати виключно цифровою медіа-компанією, а ШІ “може зробити незалежну журналістику краще, ніж будь-коли, або замінити її”.
Своєю чергою, німецька асоціація журналістів розкритикувала це рішення. “Цей крок був не тільки антисоціальним по відношенню до працівників, але і вкрай дурним з економічної точки зору”, – прокоментували вони.
- Компанія Google, яка є однією з найбільших спонсорів ШІ, порадила своїм співробітникам не вводити конфіденційну інформацію та матеріали у чат-боти на основі штучного інтелекту.
- Компанія Google, якою володіє Alphabet, оголосила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ). Інструменти призначено для рекламодавців.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав пропозицію деяких керівників у галузі штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії.
- 14 червня Європейський парламент схвалив проєкт, який буде в основі майбутнього закону щодо правил регулювання штучного інтелекту (ШІ).