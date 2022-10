Про це повідомляє пресслужба Нобелівської премії.

У повідомленні зазначається, що Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2022 рік одній особі та двом організаціям.

Цього року премію миру отримають: українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод”, правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі, а також російська правозахисна організація “Меморіал”.

“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022