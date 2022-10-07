Нобелівську премію миру у 2022 році присудили українській організації "Центр громадянських свобод", правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

Про це повідомляє пресслужба Нобелівської премії.

У повідомленні зазначається, що Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру за 2022 рік одній особі та двом організаціям.

Цього року премію миру отримають: українська правозахисна організація “Центр громадянських свобод”, правозахисник Алесь Беляцький з Білорусі, а також російська правозахисна організація “Меморіал”.

“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення присудити премію миру 2022 року правозахиснику з Білорусі Алесю Беляцькому, російській правозахисній організації “Меморіал” та українській правозахисній організації “Центр громадянських свобод”, – йдеться у повідомленні пресслужби.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Варто зазначити, що “Центр громадянських свобод” був заснований у Києві у 2007 році з метою просування прав людини та демократії в Україні. Центр зайняв позицію щодо зміцнення українського громадянського суспільства та тиску на владу, щоб зробити Україну демократичною державою.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року “Центр громадянських свобод” долучився до виявлення та документування воєнних злочинів Росії проти цивільного населення України. У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за скоєні злочини. У травні 2022 року організація була нагороджена премією Democracy Award 202.

Алесь Беляцький був одним з ініціаторів демократичного руху, який виник у Білорусі в середині 1980-х років. Він присвятив своє життя просуванню демократії та мирного розвитку у своїй рідній країні. Серед іншого, він заснував організацію “Вясна” у 1996 році у відповідь на суперечливі поправки до конституції, які надали президенту диктаторські повноваження та викликали масові демонстрації. “Вясна” підтримала ув’язнених демонстрантів та їхні родини. У наступні роки “Вясна” перетворилася на широку правозахисну організацію, яка документувала та протестувала проти застосування тортур владою до політичних в’язнів.

Органи влади неодноразово намагалися змусити Алеся Беляцького замовкнути. Саме тому він перебував у в’язниці з 2011 по 2014 рік. Після масштабних демонстрацій проти режиму у 2020 році його знову заарештували. Він досі перебуває під вартою без суду.

Російська правозахисна організація “Меморіал” була заснована в 1987 році правозахисниками колишнього Радянського Союзу, які прагнули гарантувати, що жертви гноблення комуністичного режиму ніколи не будуть забуті.

Після розпаду Радянського Союзу “Меморіал” став найбільшою правозахисною організацією в Росії. Крім створення центру документації жертв сталінської епохи, “Меморіал” зібрав і систематизував інформацію про політичні репресії та порушення прав людини в Росії. Під час чеченських війн організація збирала і перевіряла інформацію про зловживання та воєнні злочини, вчинені проти цивільного населення російськими та проросійськими силами. У 2009 році через цю роботу була вбита керівниця філії “Меморіалу” в Чечні Наталія Естемірова.

У межах переслідування “Меморіалу” з боку уряду цю організацію на початку назвали “іноземним агентом”. У грудні 2021 року влада вирішила примусово ліквідувати “Меморіал”, а документаційний центр закрити назавжди. Закриття почало діяти в наступні місяці, але люди, які стоять за “Меморіалом”, відмовляються їх закривати.