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26 березня

У Польщі затримали російського шпигуна

У Польщі, іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.

Понеділок, 27 березня 2023, 18:47
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Про це повідомляє RMF24.

Громадянин іноземної держави під час допиту визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії та описав обставини свого вербування російською спецслужбою.

Польська влада заарештувала його на 3 місяці, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Згідно з висновками слідства, чоловік збирав та передавав Росії інформацію, зокрема й про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводстві, а також про діяльність відомств безпеки.

Підозрюваного схилили до шпигунської діяльності на території Польщі. Чоловік виконував завдання на замовлення російської служби щонайменше з січня 2023 року.

Нещодавно повідомлялось, що польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Відтак група шпигунів повинна була вести підготовку диверсійної діяльності у Польщі.

Так, затриманими виявилися іноземці “із-за східного кордону”, які мали працювати на російські спецслужби.

Співробітники ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.

Окрім цього, у Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадян Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки.

Теги: агенти рф, затримали російського шпигуна, ізоляція росіян, Польща, розвідка, шпигуни РФ

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