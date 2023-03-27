У Польщі затримали російського шпигуна

Про це повідомляє RMF24.
Громадянин іноземної держави під час допиту визнав себе винним у шпигунстві на користь Росії та описав обставини свого вербування російською спецслужбою.
Польська влада заарештувала його на 3 місяці, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Згідно з висновками слідства, чоловік збирав та передавав Росії інформацію, зокрема й про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводстві, а також про діяльність відомств безпеки.
Підозрюваного схилили до шпигунської діяльності на території Польщі. Чоловік виконував завдання на замовлення російської служби щонайменше з січня 2023 року.
Нещодавно повідомлялось, що польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Відтак група шпигунів повинна була вести підготовку диверсійної діяльності у Польщі.
Так, затриманими виявилися іноземці “із-за східного кордону”, які мали працювати на російські спецслужби.
Співробітники ABW затримали їх у зв’язку з виявленням прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу.
Окрім цього, у Польщі направили до суду обвинувальний акт проти громадян Росії та Білорусі. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- У Словенії затримали подружжя нібито з Аргентини. Чоловік та жінка мали дітей та займались шпигунством на користь РФ. Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти, пов’язуючи їх з російською розвідкою. Джерела в Любляні зазначили, що пара насправді була елітними російськими шпигунами, відомими як “нелегали”.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- У жовтні у Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.