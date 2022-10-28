Норвегія запровадила нові санкції проти Російської Федерації та режиму Путіна у відповідь на збройну агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

“Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції є необхідною відповіддю на жорстоку широкомасштабну війну Росії та незаконну анексію чотирьох областей України”, — заявила міністерка закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.

У повідомленні зазначається, що запроваджені санкції мають на меті зменшити здатність Росії фінансувати свою незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій ще більше посилює обмеження щодо важливих для Росії товарів і послуг. Він також передбачає санкції проти осіб, причетних до так званих референдумів, проведених на тимчасово окупованих територіях України.

“Санкції стають все більш всеосяжними та є сильною та чіткою відповіддю Європи на агресію Росії в Україні. Можливості брати участь у комерційній діяльності з Росією зараз значно обмежені та містять високий ризик”, – сказала міністерка закордонних справ Норвегії.

У відомстві зазначили, що під нові санкції потрапили ще 30 фізичних та 7 юридичних осіб, у тому числі кілька осіб, які брали участь у так званих “референдумах” на тимчасово окупованих територіях України. Зараз до санаційного списку Норвегії входять 1 260 фізичних осіб та 115 організацій.

Також уряд Норвегії заборонив громадянам Норвегії обіймати керівні посади у деяких компаніях, що перебувають у власності або під контролем РФ. Зокрема, було введено додаткові обмеження на надання послуг, пов’язаних із криптоактивами, для громадян Росії та осіб, які проживають у цій країні.

Крім того, Норвегія схвалила нові обмеження на експорт вугілля, технічних виробів для авіаційного сектору, деяких хімікатів та вогнепальної зброї. А також на імпорт продукції зі сталі, пластмасу, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, не виготовлених із золота.

Розширено й заборону на доступ до портів Норвегії суден, сертифікованих російським морським регістром судноплавства.