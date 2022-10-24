24 жовтня норвезька поліція повідомила про затримання двох росіян у провінції Нурланд. Їх підозрюють у незаконному фотографуванні військових об'єктів.

Про це інформує телекомпанія TV2.

За словами представника поліції, російських громадян затримали 22 жовтня, тепер вони перебуватимуть під вартою.

Своєю чергою громадяни РФ заперечують звинувачення у стеженні та наполягають, що перебували у Норвегії як туристи.

Вже протягом декількох тижнів в Норвегії затримали не менше дев’яти громадян РФ. Їх звинувачують у порушенні санкцій, введених після початку російського вторгнення в Україну: незаконний запуск дронів і зйомку засекречених об’єктів. Минулого тижня поліцейська служба безпеки PST взяла на себе відповідальність за розслідування цих справ.

Чотирьох росіян після тижневого арешту звільнили. Інші, мабуть, залишаються під вартою, зокрема й син соратника Путіна Андрій Якунін.

Також норвезька влада тимчасово призупинила обробку заяв від громадян РФ, які намагаються отримати притулок.

Норвегія перебуває у стані підвищеної готовності після того, як поруч із морськими буровими установками для видобутку нафти та газу були помічені таємничі безпілотні літальні апарати.

Після вторгнення РФ в Україну Норвегія випередила РФ за обсягами постачання природного газу до Західної Європи. Після вибухів на газопроводах “Північного потоку” влада Норвегії вирішила посилити заходи безпеки навколо своїх енергетичних об’єктів.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення посилити перевірку для російських рибальських суден, коли вони прибувають в порти їхньої країни. Вони матимуть доступ лише до трьох морських портів.