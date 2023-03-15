Чинний Король Норвегії Гаральд V відвідав гарнізон норвезького війська на кордоні з Росією. Це перший його подібний візит протягом 54 років.

Про це повідомляє NRK.

Зазначається, що гарнізон військових Норвегії у муніципалітеті Сьор-Варангер, що межує з РФ — це найпівнічніше розташовані сили НАТО.

За словами Гаральда, востаннє він був тут у 1969 році, тому “настав час приїхати знову”, аргументуючи це “особливою ситуацією”.

“Я хотів привітатися з військовими, які роблять важливу роботу на кордонах Норвегії. Зараз особлива ситуація, і з 2014 року у Європі йде війна. Охорона наших кордонів і захист свободи стають все важливішою складовою військової служби”, — сказав Гаральд.

Щорічно у гарнізоні, який відповідає за моніторинг ситуації у прикордонній смузі, проходять навчання близько 600 військовослужбовців. Також за потреби він може діяти від імені поліції.

Голова збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен зауважив, що уся військова співпраця країни з РФ повністю припинена з 2014 року. Проте залишається певний діалог між гарнізонами прикордонників та для пошуково-рятувальних операцій у Баренцевому морі.