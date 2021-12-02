Компанія з розроблення та виготовлення вакцин Novavax планує випустити нову вакцину проти варіанта Omicron на початку 2022 року.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Наразі в компанії перевіряють, чи діє їх вже готова вакцина проти нового штаму.

Лабораторні дані, які очікують отримати найближчими тижнями, покажуть, чи можуть антитіла від людей, які раніше отримували вакцину Novavax проти COVID-19, нейтралізувати варіант Omicron.

Компанія також заявила, що приступила до розробки антигену шипованого білка, специфічного для Omicron, та через кілька тижнів почне лабораторні випробування нової вакцини, спрямованої на цей штам.

Лабораторні випробування нової вакцини з наночастинками, що відповідають новому штаму, почнуться протягом декількох тижнів, додали в компанії.