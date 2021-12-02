Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Наразі в компанії перевіряють, чи діє їх вже готова вакцина проти нового штаму.
Лабораторні дані, які очікують отримати найближчими тижнями, покажуть, чи можуть антитіла від людей, які раніше отримували вакцину Novavax проти COVID-19, нейтралізувати варіант Omicron.
Компанія також заявила, що приступила до розробки антигену шипованого білка, специфічного для Omicron, та через кілька тижнів почне лабораторні випробування нової вакцини, спрямованої на цей штам.
Лабораторні випробування нової вакцини з наночастинками, що відповідають новому штаму, почнуться протягом декількох тижнів, додали в компанії.
- Раніше Moderna оголосила про розробку вакцини проти варіанта Omicron.
- Також американська компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового варіанта коронавірусу Omicron за 100 днів.
- Як ознаки інфікування штамом коронавірусу Omicron відрізняються від симптомів захворювання на COVID-19, читайте у новині.
- Раніше у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин.
- Ще ВООЗ провела моніторинг поки що наявних даних щодо нового варіанту коронавірусу Omicron – і поки що не прийшла до висновку стосовно його небезпечності.