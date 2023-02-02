Україні, як і раніше, необхідна масштабна військова підтримка, заявив новий президент Чехії Петр Павел. Він не виключив постачання Києву військових літаків.

Про це він розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.

Під час цієї бесіди Павел не виключив постачання Києву бойових літаків.

Ми повинні надавати Україні будь-яку допомогу, яка дозволить перемогти, відновити суверенітет та територіальну цілісність”, – наголосив він.

Глава чеської держави застеріг від зменшення постачання озброєння, оскільки тоді, попереджає він, уся Європа опиниться у небезпеці.

У питанні постачання літаків Петр Павел визнав існування серйозних перешкод, що передусім стосуються технічного обслуговування, а також термінів підготовки пілотів: “Навіть за наявності політичної волі на практиці знадобилося б не менше як півроку, щоб надати Україні реактивну авіацію”.

Тому, говорячи про озброєння української армії, варто думати про “прагматичність та ефективність” прийнятих рішень, вважає колишній генерал НАТО.

У минулому Петр Павел був головою Військового комітету НАТО, а також начальником Генштабу Збройних сил Чехії. На запитання, чи виступив би він так само активно за військову допомогу Україні, залишаючись на чолі натовського військового комітету, він запевнив, що його погляд на Україну незмінний у часі.

Я так вважав, коли був військовим, потім — як щасливий пенсіонер і тепер — як новообраний президент. Необхідно підтримувати Україну, тому що це – у наших інтересах”.

На запитання, яку політику потрібно проводити на противагу популістам, позиції яких сильні зокрема й в Чехії, новообраний глава держави зауважив, що потрібно фокусуватися на фактах, бути послідовним в інформуванні громадськості не лише про приємні аргументи, а й про ті, які для публіки не дуже приємні. Це означає бути чесним у всьому, намагаючись описати картину в реальних кольорах, а не малювати рожеві картинки без проблем, зауважив він. На думку президента, на цей “підхід дуже чекала більшість населення” Чехії.

Зауважимо, на думку нещодавно обраного президента Чехії Петра Павела, Україні повинна отримати дозвіл на вступ до НАТО по закінченню повномасштабної російсько-української війни.