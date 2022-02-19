Про це виконавець сповістив у своєму Instagram.
Своє рішення репер пояснив тим, що йому не подобається ставлення компаній до музикантів. Зокрема, це стосується системи виплати коштів, які отримують творці.
“Артисти отримують лише 12% грошей, які заробляє індустрія. Настав час звільнити музику від цієї деспотичної системи. Настав час взяти контроль у свої руки”, – заявив репер.
Зауважимо, Stem Player – компактний плеєр, який Ye представив у 2021-му році. Його головна особливість – можливість “контролювати” композиції, тобто керувати вокалом, басом, ударними, додавати ефекти, контролювати швидкість тощо. Ціна пристрою – 200 доларів. Альбом вийде у світ вже 22 лютого.
- Нагадаємо, з’явився в рекламному ролику мережі фастфудів McDonald’s Super Bowl LVI. Також у рекламі взяли участь низка інших зірок.
- Раніше колишнє подружжя Кім Кардаш’ян та Ye (Каньє Вест) посварилися у соцмережах через те, що їхня старша донька Норт завела акаунт у TikTok, не запитавши дозволу батька.
- Також Ye (Каньє Вест) попросив співачку Біллі Айліш публічно перепросити через нібито “критику” Тревіса Скотта стосовно його фестивалю, де виникла смертельна тиснява.