Новий альбом Ye (Каньє Веста) Donda 2 омине стримінгові сервіси Apple, Spotify, YouTube чи Amazon. Натомість репер анонсував реліз на власному плеєрі Stem Player.

Про це виконавець сповістив у своєму Instagram.

Своє рішення репер пояснив тим, що йому не подобається ставлення компаній до музикантів. Зокрема, це стосується системи виплати коштів, які отримують творці.

“Артисти отримують лише 12% грошей, які заробляє індустрія. Настав час звільнити музику від цієї деспотичної системи. Настав час взяти контроль у свої руки”, – заявив репер.

Зауважимо, Stem Player – компактний плеєр, який Ye представив у 2021-му році. Його головна особливість – можливість “контролювати” композиції, тобто керувати вокалом, басом, ударними, додавати ефекти, контролювати швидкість тощо. Ціна пристрою – 200 доларів. Альбом вийде у світ вже 22 лютого.