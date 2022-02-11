Американський репер Ye (Каньє Вест) попросив публічних вибачень у співачки Біллі Айліш за те, що вона нібито "розкритикувала" Тревіса Скотта стосовно його фестивалю, де виникла смертельна тиснява.

Відповідний допис Ye опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Будь ласка, Біллі, ми любимо тебе, вибачся перед Тревісом та сім’ями людей, які загинули. Ніхто не очікував, що це може статися. Тревіс виступатиме зі мною на Коачеллі, і тепер я хочу почути вибачення Айліш перед виступом, – заявив Ye.

Репер також поділився скріншотом заголовку одного зі ЗМІ, що посилався виступ співачки на State Farm Arena в Атланті. Тоді артистка помітила, що одній з її фанаток стало погано, припинила шоу та передала дівчині інгалятор.

“Дайте їй трохи часу. Не юрбіться… Я чекаю, доки всі будуть у порядку, поки що я не продовжуватиму”, – заявила тоді Айліш.

Репер подумав, що це “непряма критика” виступу Тревіса Скота на Astroworld, де десять фанатів загинули в натовпі й зажадав вибачень. Проте згодом співачка відповіла у сторіз, що “ніколи й нічого не говорила про Тревіса”.