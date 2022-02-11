Відповідний допис Ye опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Будь ласка, Біллі, ми любимо тебе, вибачся перед Тревісом та сім’ями людей, які загинули. Ніхто не очікував, що це може статися. Тревіс виступатиме зі мною на Коачеллі, і тепер я хочу почути вибачення Айліш перед виступом, – заявив Ye.
Репер також поділився скріншотом заголовку одного зі ЗМІ, що посилався виступ співачки на State Farm Arena в Атланті. Тоді артистка помітила, що одній з її фанаток стало погано, припинила шоу та передала дівчині інгалятор.
“Дайте їй трохи часу. Не юрбіться… Я чекаю, доки всі будуть у порядку, поки що я не продовжуватиму”, – заявила тоді Айліш.
Репер подумав, що це “непряма критика” виступу Тревіса Скота на Astroworld, де десять фанатів загинули в натовпі й зажадав вибачень. Проте згодом співачка відповіла у сторіз, що “ніколи й нічого не говорила про Тревіса”.
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