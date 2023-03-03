Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.
Зазначається, що пакет міститиме боєприпаси для ракетних установок HIMARS, а також різних артилерійських систем, калібрами 155-мм і 105-мм. До нього також вперше увійдуть броньовані мостоукладачі.
Раніше представник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що США оголосять про ще один пакет допомоги Україні.
Допомога надійде безпосередньо зі запасів США в межах розпорядження президента Джо Байдена про скорочення (PDA). Тому зброя та обладнання можуть швидко прибути в Україну.
- 3 лютого 2023 року у Пентагоні оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. Він містив найдалекосяжніші снаряди GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), які будь-коли отримувало українське військо.
- Сполучені Штати розвідують своїх близьких союзників щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у її війні проти України.
- 2 березня вперше з січня минулого року, державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Індії, їхня розмова тривала 10 хвилин.