Ймовірно, в п'ятницю, під час візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Білого дому, у США оголосять про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму близько 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Зазначається, що пакет міститиме боєприпаси для ракетних установок HIMARS, а також різних артилерійських систем, калібрами 155-мм і 105-мм. До нього також вперше увійдуть броньовані мостоукладачі.

Раніше представник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що США оголосять про ще один пакет допомоги Україні.

Допомога надійде безпосередньо зі запасів США в межах розпорядження президента Джо Байдена про скорочення (PDA). Тому зброя та обладнання можуть швидко прибути в Україну.