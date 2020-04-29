Про це повідомила народний депутат з фракції “Голос” Юлія Клименко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів в середу призначив Любченка главою державної податкової служби.

“Щойно призначений глава ДФС Олексій Любченко підпадає під люстрацію відповідно до 3-ої частини першої статті закону “Про очищення влади”, – написала Клименко, коментуючи призначення Любченка.

Нагадаємо, що закон поширюється на осіб, які займали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року.

Таким чином, Любченко займав цю посаду “більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14”.

Його колишня посада передбачає термін люстрації 10 років.

“Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть займати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій і восьмій статті 3 цього Закону”, – йдеться в законі.