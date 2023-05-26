Новим головою Верховного Суду України став Станіслав Кравченко – на момент обрання голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Його кандидатуру підтримали 108 зі 148 суддів. 11 суддів не підтримали жодного з кандидатів.

Джерело: трансляція засідання

26 травня у Верховному Суді розпочалось засідання пленуму щодо обрання нового голови Суду.

Спершу частина суддів та кандидати, зокрема Наталія Коваленко, просили відкласти засідання, бо забракло часу, щоб сформувати команду та підготуватися. Однак шляхом голосування вирішили провести пленум 26 травня: 119 голосів “за”, 44 – “проти”.

Було обрано лічильну комісію і затверджено порядок денний та форму бюлетеня для таємного голосування.

Кандидатами на посаду голови Верховного Суду України стали:

Станіслав Кравченко – голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду (кандидатуру голови ККС ВС запропоновано групою суддів Верховного суду);

Наталія Коваленко – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду;

Альберт Єзеров – суддя Касаційного адміністративного Суду у складі Верховного суду;

Іван Міщенко – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

За Кравченка проголосували 108 суддів. Інші кандидати набрали менше, ніж 15 голосів: Міщенко – 14, Коваленко – 13, Єзеров – 2. Ще 11 суддів не підтримали жодного з кандидатів.

Варто зауважити, що чимало активістів та експертів, які займаються судовою реформою, були проти кандидатури Кравченка.

Зокрема представник фундації Dejure Михайло Жернаков нагадав, що під час обрання Кравченка до Верховного суду в 2017 році про нього був негативний висновок щодо доброчесності. За його словами, Кравченко ухвалював рішення з порушеннями, що визнав Європейський суд з прав людини, але він “збрехав про це в декларації доброчесності”. Також він не декларував усе своє майно.

Зокрема, у деклараціях за 2012-2014 роки суддя не вказав у власності земельну ділянку площею 900 кв.м, якою володів з 2002 року. При цьому на цій ділянці розташовувався будинок, про який також не вказував у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки.

Усі декларації під час воєнного стану заблоковано.

Потреба в обранні нового глави Верховного Суду України виникла після того, як попереднього очільника ВС – Всеволода Князєва – затримали через хабар у 2,7 млн доларів. Суд арештував Князєва із можливою заставою в 107 млн гривень, а сам Верховний Суд звільнив його з посади. Князєв свою вину заперечив.

ДОВІДКА: Станіслав Кравченко народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області.

Після навчання в 1992-1993 рр почав працювати стажером Козелецького районного суду. Потім десять років працював там суддею, а з 2002 по 2011 – був суддею апеляційного суду Києва.

У 2011 році Кравченка обрали до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, створення якого було частиною реформи, яку проводила команда президента-втікача Віктора Януковича. Після Революції гідності 23 квітня 2014 року Кравченка призначили заступником голови цього суду.

У 2017 році він пройшов конкурс до новоствореного ВС, очоливши Касаційний кримінальний суд.